Un camión repleto de ganado vuelca en Alba de Tormes

Un camión repleto de ganado ha volcado en la SA-114. Los hechos han ocurrido sobre las 21:30 horas, y los bomberos de Villares de la Reina y los de Alba de Tormes, con ayuda de los ganaderos de la zona, han conseguido rescatar en primer lugar al conductor del vehículo, y más tarde al propio ganado.

Del mismo modo, el hombre herido que conducía el camión, una vez rescatado por el propio Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias de la Diputación de Salamanca, no presentaba, por suerte, heridas de gravedad.

Según han informado a SALAMANCA24HORAS testigos de lo ocurrido, con herramientas destinadas para la labor han abierto parte del camión para liberar al ganado atrapado, sacando del mismo animales vivos, pero también otros a los que no pudieron salvar la vida.

Además, la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar para controlar el tráfico, además de una ambulancia del SACYL para atender in situ al conductor del camión. Se desconoce si ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca.

Hace menos de un mes, otro camión también volcaba en la autovía A-62, cortando la misma en dirección Valladolid, que pudo reabrirse horas después tras retirar parte del vehículo de la propia carretera.