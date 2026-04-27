Dos coches chocan en el cruce de la calle Pizarro con Alfonso de Castro
El 1-1-2 ha solicitado asistencia para un joven de 25 años que se quejaba de un golpe en la zona del pecho
Dos coches han chocado en el mediodía de este lunes en la calle Pizarro, a la altura del edificio número 36, justo en el cruce con Alfonso de Castro.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso pasadas las 15:00 horas y ha enviado a una ambulancia de soporte vistal básico; también ha acudido hasta el lugar una patrulla de la Policía Local de Salamanca.
Según el aviso que ha recibido el 1-1-2 se ha solicitado asistencia para un joven de 25 años que se quejaba de un dolor en la zona del pecho.
Este se trata del tercer accidente que ha ocurrido este lunes por la mañana en Salamanca capital; los otros dos anteriores se han producido en la calle Antonio Montesinos con Camino Estrecho de la Aldehuela, donde ha resultado herido un motorista y en el paseo de la Transición, junto al hospital, donde otro vehículo ha colisionado con una ambulancia, sin producirse heridos, solo daños materiales en el automóvil.
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