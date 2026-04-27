Dos coches chocan en el cruce de la calle Pizarro con Alfonso de Castro

Dos coches han chocado en el mediodía de este lunes en la calle Pizarro, a la altura del edificio número 36, justo en el cruce con Alfonso de Castro.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso pasadas las 15:00 horas y ha enviado a una ambulancia de soporte vistal básico; también ha acudido hasta el lugar una patrulla de la Policía Local de Salamanca.

Según el aviso que ha recibido el 1-1-2 se ha solicitado asistencia para un joven de 25 años que se quejaba de un dolor en la zona del pecho.

Dos coches colisionan en la calle Pizarro con Alfonso de Castro | Andrea Mateos

Dos coches colisionan en la calle Pizarro con Alfonso de Castro | Andrea Mateos

Este se trata del tercer accidente que ha ocurrido este lunes por la mañana en Salamanca capital; los otros dos anteriores se han producido en la calle Antonio Montesinos con Camino Estrecho de la Aldehuela, donde ha resultado herido un motorista y en el paseo de la Transición, junto al hospital, donde otro vehículo ha colisionado con una ambulancia, sin producirse heridos, solo daños materiales en el automóvil.