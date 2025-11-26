Una colisión por alcance en la rotonda del polígono del Montalvo se cobra una tercera mujer herida en la tarde de este miércoles

Tercer accidente de tráfico registrado en la tarde de este miércoles, con apenas tres horas de diferencia entre ellos.

Si bien los primeros han resultado ser dos atropellos, cuyas víctimas en ambos casos han sido mujeres de 40 y 80 años respectivamente, el tercero se trata de una colisión por alcance entre dos coches.

Los hechos, que han tenido lugar alrededor de las 18:40 horas en la calle Cañón de Río Lobos en la rotonda del polígono del Montalvo.

Tras recibir el aviso, en el lugar del suceso se han personado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Emergencias sanitarias Sacyl para atender a una mujer, aquejada de dolor en el cuello.