Un colombiano con 132 paquetes con drogas, el varón arrestado tras un control en la rotonda de Buenos Aires

Un detenido con un cargamento de droga tras ser sorprendido en un control en la rotonda de Buenos Aires

La Guardia Civil de Salamanca ha hecho pública la detención del varón que fue sorprendido este domingo en un control en la rotonda de Buenos Aires con un cargamento de droga.

Tal y como han informado fuentes de la Comandancia de Salamanca, el arresto se llevó a cabo cuando este varón, un colombiano de 31 años, circulaba en un BMW descapotable y se topó con un control realizado por los agentes, dentro del Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos.

En ese control, los agentes de la USECIC se percataron de que el varón podía ocultar algún tipo de sustancia estupefaciente en el vehículo, por lo que realizaron una inspección exhaustiva del mismo.

Fruto de esa intervención localizaron, ocultos en diversos cubículos del turismo, numerosos paquetes de sustancias estupefacientes, envueltos con imágenes de diferentes marcas como Tesla, Milka o Twix. Seis de ellos contenían cocaína, con un peso total de 6,698 kilogramos, y 126 paquetes de hachís, con un peso de 13,12 kg.

Ante las evidencias de que estos paquetes irían destinados para la venta, los agentes procedieron a su incautación, así como la del vehículo, y el arresto del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Una vez que el detenido pasó a disposición judicial, el responsable del Juzgado de Guardia decretó su ingreso provisional en prisión.