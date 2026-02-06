Cometen varios robos con fuerza en diferentes puntos de la provincia de Salamanca durante esta madrugada

Duarante la noche del pasado jueves y la madrugada de este viernes, se han registrado varios robos con fuerza en diferentes municipios de la provincia de Salamanca.

El primero de ellos ha tenido lugar en un estanco de Béjar, que ha vuelto a ser objetivo de los delincuentes, como ha podido saber este medio, por tercera vez.

Los ladrones reventaron una luna del local para acceder al interior y sustrajeron diversos productos. Además, han causado importantes desperfectos.

La activación de los sistemas de alarma instalados en el local permitió una rápida respuesta policial, lo que derivó en una persecución en la que intervinieron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que se personaron en el lugar pocos minutos después de producirse el robo. Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones.

En otro punto de la provincia, alrededor de las 6:00 de la mañana, se produjo otro robo. En esta ocasión, en una gasolinera situada en el término municipal de Machacón.

Los delincuentes forzaron el bombín de la cerradura y, por el momento, se desconoce la cantidad exacta de lo sustraído; ahora bien, como ha podido confirmar Salamanca24horas, el establecimiento también cuenta con cámaras de seguridad por lo que, en principio, todo habría quedado registrado.

Asimismo, un estanco de Alba de Tormes también ha sido blanco de otro robo con fuerza durante esta madrugada.