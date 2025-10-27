Condenan a dos años de prisión al acusado de herir con un vaso a un menor en Año Nuevo

La Audiencia Provincial de Salamanca juzga a un joven acusado de agredir y herir con un vaso a un menor de 17 años durante una Nochevieja

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión al acusado de agredir con un vaso a un menor durante el Año Nuevo de 2024, ante unos hechos que ocurrieron sobre las 9:00 horas de la mañana del 1 de enero y que provocaron una herida en el rostro del afectado.

El Tribunal, ante las pruebas presentadas por el agredido, no ha considerado que la cicatriz haya causado una deformidad en la cara que pudiera causar relevancia estética a efectos legales, por lo que no se ha aplicado el subtipo agravado contemplado en el artículo 150 del Código Penal.

De este modo, la condena para el acusado ha sido por un delito de lesiones con un objeto peligroso, teniendo como atenuante ir en estado embriaguez tras consumir durante toda la noche bebidas alcohólicas.

Por último, en la sentencia se ha destacado que no se ha admitido como atenuante la propia confesión, debido a que se realizó después de que se practicaran todas las diligencias policiales y judiciales, por lo que no se consideró veraz la confesión del autor.

Por este motivo, tras el juicio celebrado hace una semana, ha sido condenado a dos años de prisión, además de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por otro lado, el condenado tendrá que pagar una multa de 6.430 euros más los intereses legales, cantidad solicitada por la Fiscalía y aceptada por la defensa.