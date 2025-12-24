Un conductor ebrio choca contra varios coches aparcados en el barrio del Tormes de Salamanca

Un turismo choca contra un vehículo aparcado en el barrio del Tormes

Varias patrullas de la Policía Local de Salamanca se han tenido que desplazar a primera hora de la tarde de este día de Nochebuena hasta una de las calles del barrio del Tormes.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, un conductor ebrio se ha llevado por delante un coche que estaba aparcado en la calle Maestro Valverde, colisionando a su vez este último con los vehículos colindantes.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 16:00 horas en la mencionada calle, que entre sus peculiaridades está que no tiene salida, cuando el conductor ha impactado, al menos, contra este vehículo, aunque los dos laterales del turismo que conducía estaban golpeados.

Una vez que los agentes se han personado en el lugar, le han realizado las pruebas de detección de alcohol, arrojando estas últimas un resultado positivo, tal y como han confirmado fuentes de Policía Local a este medio.

Además de los vehículos policiales, hasta el lugar también se ha desplazado la grúa municipal para trasladar el turismo siniestrado.