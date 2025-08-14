Confinada preventivamente la población de la Alberca por el Incendio de Índice de Gravedad 2

La Alberca/La Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que ha informado de la decisión de confinar preventivamente a la población de La Alberca y de las urbanizaciones cercanas al incendio en sus respectivas casas.

Una información que han remitido pasadas las 13:30 horas y donde también se ha informado de que se iba a evacuar a los turistas que se encuentren en el municipio.

En esa línea, también se informa que la decisión, por el momento, no nace por la peligrosidad del fuego, sino por "la necesidad por parte de los trabajadores de que haya la menor cantidad de gente ajena al operativo posible en los puntos donde trabajan en la extinción".

Un confinamiento del que mucha población de La Alberca todavía no tiene constancia, de hecho, una familia que se encuentra en las viviendas más cercanas al fuego, ha asegurado a este medio de comunicación que efectivos de la Guardia Civil les han pedido que estén provistos de mangueras, pero no les han comunicado nada sobre un confinamiento o posible evacuación.

La reactivación del incendio se ha declarado a las 11:17 horas y la cercanía de las llamas al pueblo ha determinado que la Junta eleve el Índice de Gravedad 2, tiempo después de su detección.

Según informa la Junta, a pesar de la rápida actuación del operativo, la difusión del fuego por una zona de pinar ha acelerado las llamas próximas al municipio. El incendio está compuesto por dos flancos, el flanco derecho, que está estabilizado y el flanco izquierdo, el más peligroso de los dos dada su direccionalidad hacia el pueblo.