Las consecuencias de poner trampas a ciclistas y motoristas en el campo de Salamanca

El pasado 24 de agosto de 2025, un motorista sufrió un accidente en un camino rural sin asfaltar del municipio salmantino de Anaya de Alba, tras colisionar con un pastor eléctrico colocado de forma transversal en la vía. El impacto causó heridas al conductor y provocó graves daños materiales en la motocicleta.

La Guardia Civil, ante la gravedad de los hechos y el peligro que supone la colocación intencionada de obstáculos en caminos públicos, activó al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), que inició una exhaustiva investigación para esclarecer lo ocurrido.

Como resultado de las diligencias, el 1 de octubre de 2025 se logró identificar e investigar a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 385 del Código Penal, que castiga la creación de peligros para la circulación mediante la colocación de objetos u obstáculos en la vía.

Este tipo de acciones ponen en riesgo directo la vida e integridad de ciclistas, motoristas y otros usuarios, y suponen un grave atentado contra la seguridad vial. En este caso, la colocación del obstáculo derivó en un siniestro con consecuencias personales y materiales, lo que demuestra la extrema peligrosidad de estas conductas.

Desde la Guardia Civil se recuerda que estas actuaciones, además de suponer un riesgo evidente, están penadas con entre seis meses y dos años de prisión, además de multas económicas de hasta 24 meses, según lo previsto en la legislación penal vigente.