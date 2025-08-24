Controlado el incendio de Cipérez tras arrasar miles de hectáreas y convertirse en el más grave de Salamanca de los últimos años

El incendio de Cipérez, el más grave registrado en la provincia de Salamanca en los últimos años, ha sido controlado a las 9:30 horas de este domingo, 24 de agosto, tras permanecer activo durante once días y arrasar al menos 11.558 hectáreas. El total de superficie afectada aún no ha trascendido.

En la extinción del fuego han trabajado un total de 69 medios: 3 técnicos, 17 agentes medioambientales, 11 cuadrillas terrestres, 19 autobombas, 1 bulldozer, 5 cuadrillas helitransportadas y 5 helicópteros, entre otros. Su labor fue reforzada por la ayuda de varios voluntarios. Uno de ellos, un hombre de Sardón de los Frailes que residía en Monleras, falleció este jueves tras inhalar humo en el incendio.

El fuego se inició el pasado 13 de agosto por causas que aún se investigan y, dos días más tarde, ascendió a nivel 2 de peligrosidad por comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales. Los vecinos de Villaseco de los Reyes, Gejo de los Reyes, Cerezal de Puertas y el Groo fueron evacuados mientras las llamas avanzaban y arrasaban todo lo que encontraban a su paso: viviendas, naves, ganado, buena parte de la dehesa del Campo Charro...

La situación comenzó a mejorar a partir del lunes 18 de agosto. La Junta de Castilla y León rebajó el índice de peligrosidad a nivel 1 y, en la jornada siguiente, desaparecieron las causas que motivaron dicha declaración. La población pudo volver a sus casas y los medios destinados a la extinción se redujeron a los previstos por el Plan INFOCAL de la Comunidad.