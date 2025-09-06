Controlado el incendio en Garcibuey: su alcalde reivindica la importancia del estanque de La Palla

El incendio en Garcibuey que dio comienzo a las 13:00 horas de este sábado ya se encuentra controlado, tal y como el alcalde del municipio, Miguel Martín Andrés, ha confirmado a Salamanca24Horas.

"Ya está controlado, está perimetrado, ha habido alguna pabesas que saltado la carretera, también ya está controlado", ha asegurado, para explicar también la situación actual: "En este momento están refrescando la zona. Hemos tenido cuatro helicópteros, en este momento quedan dos". Dichas naves están tomando el agua del estanque de la Palla.

El edil también ha querido lanzar varias importantes reivindicaciones dada la situación. Por un lado, ha querido defender este enclave como "un punto importantísimo para la comarca de la Sierra de Francia y es un punto que hay que reivindicar. Que haya inversiones por parte de Medio Ambiente y que no se pierda". "No solamente hay que reivindicar el Estanque, sino la toma de agua que se produce en el río de La Palla y la traída de agua hasta ahí", dice.

"Necesitamos que nos ayuden a mantener eso. La propiedad de la comunidad regante de Garcibuay. Es una comunidad regante de gente mayor que tiene pocos medios", es este motivo el que les lleva a querer reivindicar que Medio Ambiente invierta y "se tome en serio" el mantenimiento y la mejora de este punto estratégico.

Por otro lado, también ha puesto sobre la mesa el tema de los desbroces: "En los ayuntamientos pequeños no tenemos capacidad". Miguel Martín Andrés asegura que "hemos tenido suerte y se ha controlado, pero está a una distancia que si se hubiera complicado, hubiera llegado a pueblos. A Garcibuey, a Miranda... depende de la dirección del viento, incluso a otros más".

Esto es lo que los lleva a reclamar "un plan de ayudas para los procesos perimetrales de los pueblos", algo que, asegura, desde la Mancomunidad Sierra de Francia llevan tiempo luchando.

Más allá de estas reivindicaciones dada la situación, también ha querido, "como alcalde de Garcihuay y como presidente de la Sierra de Francia", agradecer a todos los medios desplegados en la zona y a los ayuntamientos de los alrededores que se han puesto a su disposición.