Cortadas la A-66 y la N-630 de Guijuelo a Béjar por el escape de gas en una fábrica

Situación de las carreteras por el corte de la A-66 y la N-630 entre Guijuelo y Béjar

El escape de gas de un depósito de la fábrica del Navazo que tuvo lugar en la mañana de este martes ha hecho que la DGT corte el tráfico de la A-66 y la N-630 desde la salida sur de Guijuelo hasta Béjar.

En concreto, desde las 3:43 horas de la madrugada de este miércoles, la DGT mantiene cortadas ambas vías desde los puntos kilométricos 393 y 414 “por un vertido”.

La fábrica en estos momentos se mantiene inoperativa y los trabajadores fueron avisados durante la noche del martes sobre la suspensión de la producción.

Tráfico lento en la entrada de Guijuelo por el corte de la A-66 y la N-630

De hecho, según ha podido confirmar este medio de comunicación, la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales #GIETMA y del Batallón de Intervención en Emergencias de León, se ha desplazado hasta el entorno de la fábrica para prestar servicio.

El corte de ambas carreteras se mantiene indefinido y la DGT propone como principal alternativa de circulación las carreteras SA-214 y SA-220, que discurren por los municipios de Valdelacasa, Cristóbal o La Calzada de Béjar.

Pocos minutos antes de las 9:00 horas, Protección Civil ha vuelto a enviar un nuevo aviso a los dispositivos móviles. En él se recuerda la situación por el escape de gas natural producido en el Navazo y se pide a la población alejarse a una distancia mínima de un kilómetro. Además, advierte de la necesidad de mantener puertas y ventanas cerradas.

Puesto de Mando Avanzado de Protección Civil en la fábrica del Navazo | Junta CyL

De hecho, tal y como ha informado el canal de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, Protección Civil mantiene el Plan de Protección Civil PLANCAL y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, mantiene activo el CECOPI. Precismente, la Agencia tiene desplazado en el lugar un Puesto de Mando Avanzado, así como una unidad de drones, en apoyo a la UME, Bomberos de Diputación y Guardia Civil.

Según las últimas informaciones los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar para contener la fuga de gas y realizar las reparaciones oportunas.

Este medio de comunicación irá informando sobre la evolución de la situación y el estado de las carreteras.