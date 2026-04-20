Cortada completamente la CL-517 por el accidente frontal de este lunes

La carretera CL-517, popularmente conocida como la carretera de Vitigudino, se encuentra cerrada al tráfico desde las 15:40 horas, según la información de la DGT.

El corte se ha producido por un siniestro frontal entre dos turismos, del cuál ya ha informado este medio de comunicación, y dada la gran cantidad de efectivos de emergencias que han tenido que intervenir en el mismo, ha sido necesaria la clausura total de la vía.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se encuentran desde la hora del accidente en el lugar, para regular el tránsito de vehículos, puesto que, al ser una vía muy transitada a diario, rápidamente se han producido largas retenciones.

Por el momento, se desconoce la duración del corte de la carretera y se recomienda a las personas que tengan que circular por la CL-517 usar otras vías alternativas para evitar el tramo que discurre desde el cruce de Parada de Arriba hasta el de la localidad de Vega de Tirados.

En ese sentido, la Guardia Civil ha establecido el desvió por la SA-121 (Cruce de Vega de Tirados) hacia la DSA-522 (si se circula hacia Salamanca desde Golpejas) y el desvío desde la rotonda de Doñinos (SA-70) hacia la N-620 por Barbadillo, en el sentido creciente de la circulación.