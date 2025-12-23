Cuatro heridos en Salamanca tras una colisión entre un taxi y un turismo

Ambulancia y Policía en la avenida de los Cedros por un accidente entre dos turismos en una imagen de archivo

Cuatro personas han resultado heridas tras colisionar un taxi y un turismo en la calle Río Arlanzón, a la altura del colegio García Bernal, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ante unos hechos que han ocurrido sobre las 20:37 horas de la tarde de este martes, 23 de diciembre.

Tras el aviso recibido, se ha avisado a SACYL para que se movilizara hasta el lugar para atender in situ a las personas afectadas, entre ellas un varón de 62 años y dos jóvenes de unos 22 años, de los que se desconoce aún si han tenido que ser trasladados al hospital de Salamanca.

Asimismo, los heridos se encuentran conscientes y orientados según han informado los alertantes. Además, el Cuerpo Nacional de Policía se ha desplazado hasta el lugar para estudiar lo ocurrido.

Se trata del segundo incidente relacionado con un taxi en la capital del Tormes tras atropellar a primera ahora de este martes a una mujer en patinete que tuvo que ser trasladada hasta el hospital de Salamanca tras sufrir el accidente sobre las 07:30 horas.