Cuatro víctimas mortales, todos varones, y 128 heridos: los accidentes de tráfico del primer semestre de 2025 en Salamanca

Superado el mes de junio se puede realizar ya el primer balance de siniestralidad en la provincia de Salamanca en el primer semestre de este 2025, que se salda con cuatro personas que han perdido la vida estando involucradas en un accidente de tráfico; todos ellos varones.

Por tipo de accidente, se han producido dos atropellos, un vuelco y una colisión; dos en la autovía A-66, uno en la carretera de Fuentesaúco y otro en Salamanca capital. Por meses, uno tuvo lugar en enero, dos en mayo y el último en el mes de junio.

El primero de los siniestros mortales de este 2025 tuvo lugar el 22 de enero en el paseo de la Estación, donde, según confirmaciones del 1-1-2 perdió la vida un hombre de 65 años que falleció horas más tarde en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de ser arrollado por un vehículo de madrugada. El atropello del otro peatón fallecido en lo que llevamos de año en Salamanca tuvo lugar también de madrugada, el 11 de mayo, en la carretera de Fuentesaúco, en la SA-605, entre la urbanización Las Bizarricas y el acceso a Ciudad Jardín mientras caminaba por el arcén. Según pudo corroborar Salamanca24horas.com, se trataba de un hombre de 45 años, motorista, de Valencia, que se encontraba hospedado en Salamanca con motivo de una quedada motera que había ese fin de semana en la provincia.

Los otros dos accidentes de tráfico mortales tuvieron lugar en la A-66, la vía donde se han producido mayor número de accidentes con personas heridas en lo que va de año, según los datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Tráfico. El 23 de mayo falleció un varón de 49 años que volcó con una furgoneta a la altura de Mozárbez. El último siniestro registrado dentro del primer semestre fue el pasado 19 de junio, también en la A-66, a la altura de Sorihuela, donde otro hombre perdió la vida en una colisión. La víctima era el copiloto que viajaba en el coche que impactó contra el camión implicado en la colisión.

Resto de accidentes de tráfico registrados con y sin heridos

En lo que respecta al número total de accidentes registrados en la provincia de Salamanca entre enero y junio, la DGT ha contabilizado 128 víctimas. Los heridos fueron 15 personas hospitalizadas y 184 no hospitalizadas. Estos datos, advierten desde Tráfico, se tratan de un “balance provisional”, por lo que puede haber heridos que no estén incluidos en este primer informe (*).

No obstante, y según las cifras que han sido proporcionadas a este medio, el mayor número de heridos han sido víctimas de un accidente ocurrido en una vía convencional (8 hospitalizados y 114 no hospitalizados). También se han contabilizado 6 heridos hospitalizados y 62 no hospitalizados en autovía. El resto de los siniestros han tenido lugar en caminos vecinales (1 herido hospitalizado y 1 no hospitalizado), en vías de servicio con 1 herido no hospitalizado y el ramal de enlace con 5 heridos no hospitalizados.

Por tipo de accidente, Tráfico indica que el mayor número ha tenido lugar por salidas de la vía (10 heridos hospitalizados y 88 no hospitalizados). Por detrás y en orden, el mayor número de los accidentes se ha producido por una colisión trasera y múltiple (45 heridos no hospitalizados); colisión lateral y frontolateral (3 heridos hospitalizados y 24 no hospitalizados); y colisión frontal (2 heridos hospitalizados y 6 no hospitalizados).

Accidente mortal entre un coche y un camión en el puerto de Vallejera | Andrea Mateos

Los vehículos más implicados en siniestros viales han sido los turismos con 144 personas heridas; le siguen los vehículos de mercancías con 20 heridos que no fueron hospitalizados, las motocicletas con 15 heridos, el autobús con 9, la bicicleta con 5 y el ciclomotor con 2.

Por tipo de usuario son los conductores los principales heridos (121 en total, de ellos solo 10 hospitalizados). Tráfico también identifica a 79 pasajeros involucrados en accidentes y a un solo peatón que matizan que no fue hospitalizado, a los que se suman los dos varones que perdieron la vida en los accidentes de tráfico señalados al inicio de la noticia.

La A-66 es la vía que acumula más accidentes con víctimas, 21 en total, siendo también destacada por la DGT como uno de los ‘puntos conflictivos’ de la provincia con “circulación lenta con paradas en glorieta de enlace con A-62). La A-62 mantiene 13 víctimas y 4 la A-50. En cuanto a las vías convencionales es la SA-20 la que registra más víctimas (8), una vía también destacada por la DGT como ‘punto conflictivo’ por “alta intensidad circulatoria en todos los accesos de glorieta en la que concluye tráfico periurbano y de largo recorrido con las autovías A-50 y A-62)”. En este aspecto, la conducción distraída es el principal motivo por el que tienen lugar los siniestros; por detrás las siguientes causas son el cansancio o sueño, el alcohol, una velocidad inadecuada, la prioridad, intervalo, meteorología, irrupción de animales y el estado de la vía.

Comparativa de siniestros viales en los últimos tres años

En resumen, en los primeros seis meses de los últimos tres años los atropellos y las salidas de vía han sido el principal tipo de accidente mortal, ocurrido en carreteras convencionales, con más hombres y siendo mayo el mes más mortífero.

El 2023 se saldó con 6 personas fallecidas, todos excepto uno ocurridos en carreteras convencionales; el que se produjo en autovía fue en la A-66. Perdieron la vida dos mujeres y cuatro hombres. Uno fue un atropello a un ciclista, dos salidas de vía, vuelco de un turismo, y otros dos por una colisión de una moto contra una señal de tráfico y por un choque entre un turismo y un camión. En cuanto a los meses, uno tuvo lugar en febrero, uno en abril, dos en mayo y otro en junio.

En 2024 hubo 4 personas fallecidas, tres de ellos perdieron la vida en carreteras convencionales y uno en la ciudad. Fallecieron dos mujeres y dos hombres por dos salidas de vía, un atropello y un vuelco. Los siniestros ocurrieron en el mes de marzo dos, uno en abril y otro en mayo.

Cinco operaciones especiales de tráfico para el verano 2025

Según la evolución de la siniestralidad en carretas durante los veranos entre 2001 y 2024, la Jefatura Provincial de Tráfico en Salamanca advierte que “en los meses de verano, el aumento de desplazamientos de largo recorrido, tanto en días laborables como, sobre todo, en fines de semana, comporta una mayor exposición al riesgo de producción de accidentes”. Exponiendo así, que el verano del pasado año arrojó un balance de 52 siniestros con víctimas, el 73% de ellos en carreteras convencionales, destacando que la “gran mayoría de usuarios implicados en un accidente con víctimas el pasado verano hacía uso del cinturón de seguridad” y que “solo en 2 casos los conductores no lo utilizaban y resultaron heridos graves”.

Poniendo la mira en evitar, así como en reducir víctimas mortales durante los desplazamientos, Tráfico llama a la precaución, aconsejando “conducir con las dos manos en el volante o en el manillar y la vista en la carretera para que haya cero distracciones. Y, por supuesto, cero alcohol y drogas, respeto a las velocidades establecidas en cada tipo de vía y utilización sin excusas de los sistemas de protección obligatorios en cada caso”.

La Guardia Civil de Tráfico va a llevar a cabo tres campañas especiales de motocicletas, alcohol/drogas y velocidad, intensificando durante julio y agosto la vigilancia sobre el cinturón de seguridad, así como el alcohol y las drogas.

La primera de las operaciones de tráfico, denominada como ‘Operación salida de verano’ se inició el pasado 4 de julio. A ella le siguen la segunda operación especial de tráfico, nombrada como 'Operación Santiago' del 24 al 27 de julio, a la que se suman tres más, que son ‘Operación 1º de agosto' del 1 al 3 de agosto; 'Operación 15 de agosto' del 14 al 17 de agosto; y 'Operación Retorno' del 29 al 31 de agosto.

(*) Todos los datos que aparecen en esta noticia han sido corroborados por este medio con el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León y la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca.