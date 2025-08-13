Declarado un incendio forestal en Cipérez: más de una decena de medios trabajan en su extinción

De nuevo, otro fuego ha azotado la provincia salmantina, en esta ocasión en Cipérez, en la comarca de Vitigudino, en el que más de una decena de medios trabajan en su extinción desde que se declarase activo a las 14:40 horas de este miércoles, 13 de agosto.

En el inicio del mismo se han movilizado dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y tres cuadrillas helitransportadas. De momento, y según informa la Junta de Castilla y León a través de INFOCAL, se encuentra lejos del casco urbano de Cipérez.

Este incendio se suma a los demás activos en la provincia entre los que destaca el de la Bastida, declarado nivel 2 de peligrosidad ante la cercanía de las llamas al municipio salmantino, y qeu ha bajado a nivel 1 sobre las 15:00 horas.