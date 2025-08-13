Los fuegos siguen azotando sin piedad y con fiereza a Salamanca y, por desgracia, continúan originándose nuevos focos en diferentes puntos de la provincia.

El último de ellos, a las 12:10 horas de este miércoles, se ha declarado en el municipio de La Bastida, perteneciente a la comarca de La Alberca.

En este momento se encuentran una decena de medios trabajando en el lugar entre los que se encuentran dos cuadrillas terrestres, un bulldozer y dos autobombas, así como agentes de la Guardia Civil.

A las 13:17, poco más de una hora después de originarse, el fuego ha alcanzado el nivel 2 de peligrosidad dada su proximidad al pueblo. Sobre las 15:00 horas, la Junta de Castilla y León a bajado el nivel a 1.

Incendio La Bastida

Las causas del incendio, informan fuentes oficiales, ha sido la caída de un rayo.

Asimismo, y tal y como ha podido saber este medio, un campamento de niños que se encontraba asentado en las cercanías de la zona ha sido evacuado por los propios responsables, siguiendo un plan de seguridad diseñado para este tipo de situaciones.

Actualmente, INFORCYL informa de que solo en la provincia de Salamanca hay cuatro incendios activos y no controlados localizándose, estos, en La Atalaya, en El Casarito y en Cipérez. Finalmente, el declarado en Sepulcro-Hilario ha sido una falsa alarma.

Cabe recordar que este pasado martes el incendio originado en Martín de Yeltes también fue declarado nivel 2 sin embargo, sobre las 18:30 horas, la Junta de Castilla y León decretaba nivel 1 y a última hora descendía a 0, tal y como informaba este medio.

Salamanca24horas.com ampliará esta información