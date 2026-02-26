Detenido el autor del robo en veinte coches estacionados en un garaje del Paseo del Rollo

La Policía Local ha detenido en la localidad abulense de Candeleda el autor de los veinte robos con fuerza en vehículos estacionados en un garaje comunitario del Paseo del Rollo durante la noche el 3 de febrero.

Fue a la mañana siguiente, cuando varios de los propietarios al ir a coger su vehículo, observaron que tenían las ventanillas fracturadas, el interior revuelto, viendo que en la misma planta del garaje había un gran número de vehículos con daños similares y el interior revuelto, comunicando los hechos a dependencias policiales, algo que ya adelantó Salamanca 24 Horas. La Policía Nacional pudo comprobar que los daños, sobre todo en los cristales de los vehículos y una puerta, afectaban a una veintena de vehículos. De su interior se habían llevado todo tipo de objetos como balizas, mandos de garaje, navegador, gafas y dinero, además de otros objetos y efectos.

Lso agentes determinaron la filiación del autor de los hechos que aseguran accedió en varias ocasiones al garaje y tras forzar los vehículos para acceder al interior, salía con los efectos sustraídos. Como resultado de los mecanismos de cooperación policial y de intercambio de información, el varón identificado como autor de los veinte robos en los vehículos estacionados en el garaje, ha sido detenido esta semana por funcionarios de Policía Local en la localidad abulense de Candeleda.

Una vez finalizadas todas las diligencias, el detenido pasó a disposición de Autoridad Judicial, a la cual se dio cuenta de todos los hechos.