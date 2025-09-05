Detenido el autor material de los robos en los vehículos del parking de la avenida Portugal

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre acusado de robar en varios vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad y de utilizar de forma fraudulenta una tarjeta de crédito sustraída en uno de ellos.

La intervención se produjo durante la madrugada del pasado 4 de septiembre, cuando una llamada a la sala de la Policía Nacional alertó de la presencia de un individuo que había fracturado la ventanilla de un coche en el barrio de Garrido. El testigo relató a los agentes que escuchó el ruido del cristal al romperse y, al acercarse, observó cómo un hombre rebuscaba en el interior del vehículo.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que el coche presentaba la ventanilla del copiloto rota y el interior revuelto. Tras identificar al sospechoso, procedieron a su cacheo de seguridad, en el que le encontraron un rompelunas, guantes de látex, una linterna y dos navajas, además de una mochila con diversos objetos presuntamente robados: perfumes, gorras, ropa, monedas y un bolso de cuero, entre otros.

Las investigaciones posteriores permitieron vincular al detenido con otros robos cometidos en vehículos estacionados en el aparcamiento de la avenida de Portugal y en un garaje de la calle Bierzo. Además, se le imputó un delito de estafa por haber realizado varios cargos con una tarjeta bancaria sustraída en uno de los vehículos.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas. Posteriormente pasó a disposición del Juzgado de Guardia, cuyo titular decretó su puesta en libertad.