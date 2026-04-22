El detenido en la redada del Zurguén, a prisión por protagonizar un atraco a mano armada en una gasolinera de Villares

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años por un robo con violencia en una gasolinera del polígono de Villares de la Reina, tras un operativo desarrollado en el barrio de El Zurguén de Salamanca. El arrestado ha ingresado en prisión por orden judicial.

La Guardia Civil llevó a cabo este martes por la mañana un operativo en Salamanca que se ha saldado con una persona detenida en el barrio de El Zurguén, tal y como adelantó Salamanca24horas. La actuación se desarrolló a primera hora del día en un portal situado en la Plazuela Konrad Adenauer, donde efectivos de la USECIC desplegaron el dispositivo en el marco de una investigación abierta por un supuesto delito contra el patrimonio.

Este operativo se enmarca dentro de la denominada Operación “Pinoquinto”, desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca, que han logrado esclarecer un robo con violencia e intimidación, así como un delito de amenazas cometido en una gasolinera en el polígono de Villares de la Reina.

Los hechos se remontan a la noche del pasado miércoles 15 de abril, cuando una trabajadora de una gasolinera fue abordada por un varón que, ocultando su rostro con un pasamontaña y con un arma blanca, la amenazó e intimidó para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Ante la gravedad del suceso, agentes del Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca asumieron la investigación, logrando identificar a un sospechoso cuyas características coincidían con las del autor material. Tras diversas pesquisas, los agentes localizaron al investigado en un domicilio del Zurguén, donde se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda.

Durante el registro, los agentes hallaron el pasamontaña utilizado en el atraco y el arma blanca empleada, procediendo a la detención del sospechoso, un ciudadano español de 41 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de amenazas.

En la tarde de este martes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, que ha dirigido la investigación en coordinación con la unidad policial. La autoridad judicial decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Topas. Asimismo, no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.