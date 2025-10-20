Detenidos por fingir recaudar fondos para una falsa asociación de niños discapacitados y sordomudos en Salamanca

Detenidos dos jóvenes por fingir recaudar fondos para una falsa asociación de niños discapacitados y sordomudos en Salamanca

Dos jóvenes han sido identificados en la vía pública por agentes de la Policía Nacional y posteriormente imputados por delitos leves de estafa.

Tal y como han referido fuentes oficiales, ambos se encontraban solicitando a los viandantes recursos económicos para una asociación de niños discapacitados y sordomudos.

Para llevar a cabo su cometido, solicitaban la firma de los transeúntes y, una vez que conseguían su atención, les pedían dinero para una asociación inexistente. En ocasiones entraban en distintos establecimientos para solicitar la firma y dinero de las personas que se encontraban en los mismos.

Estos individuos ya habían realizado este tipo de hechos en días previos; de hecho, se habían recibido llamadas alertando de los mismos.

Tras ser identificados, ambos reconocieron la asociación no existía y que se trataba de un engaño para conseguir dinero, por lo que los agentes se procedieron a la tramitación de las diligencias oportunas.

Asimismo, se incautaron las carpetas portafirmas, los documentos en los que se indicaban que las ayudas eran para una asociación de niños discapacitados y sordomudos y los billetes y monedas que los mismos portaban.