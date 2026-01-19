Los dos detenidos por robar en una tienda de embutidos durante el fin de semana también robaron en el interior de un vehículo

Objetos sustraídos por la policía tras el robo en una tienda de embutidos y un coche el pasado sábado 17 de enero

Dos hombres fueron detenidos este fin de semana en Salamanca capital por robar en el interior de una tienda de embutidos, donde tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS sustrajeron varios sobres de cecina valorados en más de 200 euros. Un hecho que al parecer cometieron después de romper el cristal de un coche y forzar el marco de la puerta para acceder a su interior; un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Pintores, próxima a la tienda en la que cometieron el robo.

Tal y como confirma la Policía Nacional de Salamanca este lunes, antes de ser localizados por las autoridades y todavía en la tienda, los presuntos autores le dijeron al dependiente "mi amigo te ha robado, así es la vida".

Fueron detenidos en la calle donde habían accedido al vehículo aparcado, encontrando entre su ropa los 15 paquetes de embutido, además de un bate de beisbol, un martillo, una pata de cabra, unas tenazas, varias llaves, unas gafas de sol, una baliza, una linterna y otros efectos.

Los detenidos están acusados de un delito contra la propiedad y fueron trasladados a dependencias policiales junto con todos los efectos intervenidos.