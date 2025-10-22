Detenidos tres hombres tras el tiroteo que dejó un herido por arma de fuego en el barrio del Carmen

Detenidos tres hombres tras el tiroteo con arma de fuego que dejó un herido en el barrio del Carmen

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres como presuntos autores de un tiroteo y agresión ocurridos en la madrugada del pasado 6 de octubre en el barrio El Carmen.

Según han confirmado fuentes policiales, los hechos se desencadenaron tras una discusión entre varias personas que se encontraban en la vía pública y un grupo de tres hombres que llegaron al lugar en una furgoneta.

Durante la reyerta, relatan estas mismas fuentes, uno de los agresores sacó del interior del vehículo una escopeta y efectuó dos disparos contra uno de los presentes. Mientras tanto, otro de los implicados agredió a una mujer con un objeto contundente, mientras el tercero amenazaba a los testigos con una navaja de grandes dimensiones.

Tras los hechos, los agresores huyeron del lugar, abandonando el vehículo en la escena.

Los agentes que se personaron en el lugar del suceso encontraron a un hombre tendido en el suelo que presentaba múltiples impactos de postas en la pierna y el abdomen, así como a una mujer con una herida sangrante en el rostro.

Ambos fueron atendidos inicialmente por los servicios sanitarios, aunque posteriormente se requirió su trasladado al hospital de Salamanca.

Durante la inspección policial, se localizaron un taco de plástico de un cartucho calibre 12, similar a los utilizados en armas de caza, así como una navaja.

La furgoneta utilizada por los agresores también fue intervenida y trasladada al depósito municipal.

Tras efectuar una investigación, la Policía logró identificar a los responsables, quienes fueron detenidos este pasado martes, 21 de octubre, y puestos a disposición del Juzgado de Guardia una vez completados los trámites legales.