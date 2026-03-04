Encuentran entre la maleza de un riachuelo de Zamora al salmantino desparecido desde el 17 de febrero

El salmantino desaparecido desde el pasado 17 de febrero, ha sido localizado en la provincia de Zamora. En concreto, agentes de la Guardia Civil han sido los que han dado con el paradero del varón en el surco de un arroyo dentro del término municipal de Corrales del Vino.

Tal y como ha informado la Comandancia de Zamora a través de una nota de prensa, la Guardia Civil tenía constancia de que el desaparecido podría encontrarse en las inmediaciones de Corrales del Vino, puesto que varios vecinos habían asegurado haberlo visto por la zona.

Dispositivo de búsqueda de Santiago MC

Con esos avisos los agentes peinaron la zona durante la tarde de este martes, avistando a S.M.C. en el municipio. El desaparecido se percató de la presencia de los agentes y huyó de ellos campo a través, ocultándose entre la maleza de un riachuelo situado en el lugar, de difícil acceso y localización.

Precisamente, el equipo PEGASO de la Guardia Civil tuvo que usar un dron con cámara térmica para poder localizar el lugar donde se encontraba el varón.

Tras su localización, los agentes trasladaron al varón al centro de salud de Corrales del Vino y, posteriormente, derivado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora e ingresando en el área de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Zamora.

Las mismas fuentes apuntan a que el varón debería estar viviendo en una caseta cercana, puesto que los agentes encontraron allí enseres personales del desaparecido y comida.