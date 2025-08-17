"Entendisteis nuestra desazón": El Payo agradece toda la ayuda y apoyo recibido en los peores momentos de su incendio

"El 15 de agosto no pudimos disfrutar del día de fiesta que, como muchos pueblos, teníamos preparado", lamenta el pueblo de El Payo que, aún con su incendio activo en Nivel 1, ha querido hacer llegar a SALAMANCA24HORAS.COM un comunicado con el que agradecer a toda la provincia su apoyo y colaboración en este momento tan difícil.

"En otros tiempos el cura habría mandado 'tocar las campanas a arrebato' para dar la alarma y avisar a la población. Sin embargo, eran los mensajes vía WhatsApp y las llamadas las que nos avisaban de que había fuego en El Payo. Eran las 13:18", recuerda en su texto.

Porque no han querido perder la oportunidad de contar, en sus propias palabras, su historia, cómo lo han vivido: "Muy rápido el fuego se propagó y se acercó peligrosamente al pueblo. Temíamos por los establos de algunos vecinos y por las casas más cercanas. Rápidamente los hombres se pusieron a trabajar; salieron al campo con calabozos, hoces y herramientas de siempre para apagar llamas y evitar que la tragedia fuera mayor. Una vez más, los de El Payo se ayudaban entre ellos; esto es algo que nos caracteriza. A ellos se unieron tractores y maquinaria específica de aquí y de otros lugares mientras llegaban los primeros efectivos contra los incendios".

"Pasaban las horas y el miedo se iba haciendo tan denso como el humo que se veía. La guardia civil recibió la orden de evacuar a la población. Nos informaron de que había que marcharse y que nos recibirían en Fuenteguinaldo y Robleda. Esa tarde será difícil de olvidar. El miedo se unía a la tristeza cuando se cerraban las casas. Se notaba la rabia y la impotencia, pero también la esperanza. Así somos en El Payo", lamentan... y agradecen al mismo tiempo. Fue difícil, es difícil, estos momentos siempre lo son: pero se tenían. Dicen que la esperanza nunca se pierde y ellos querían aferrarse a esa idea.

Pero sobre todo, hacerlo juntos. Junto a los vecinos de El Payo, pero también de otras localidades: "Aprendimos otra lección: se sabe que los vecinos siempre están ahí, pero se toma conciencia de lo que esas palabras significan cuando ocurre una tragedia como esta. Con qué cariño y diligencia nuestros vecinos de Robleda y Fuenteguinaldo nos estaban esperando. No faltaba de nada. Personas particulares y Ayuntamientos se movilizaron para hacernos más llevadero el trago. Tuvimos también la ayuda de Cruz Roja que allí estaba coordinando y preparando para lo que era inevitable: pasar la noche fuera de casa". Dejar el hogar con una mochila cargada de incertidumbre por lo que pueda pasar. Qué difícil. Aunque quisieron ponérselo más fácil: el alcalde de Ledesma, que ha acogido a muchos de los evacuados de distintos municipios, ha hablado con este medio sobre cómo lo vivieron ellos.

A todas las personas, a los municipios enteros que se volcaron con ellos, quiere agradecer este pueblo lo que se les ha brindado: "El Payo no tendrá suficientes palabras para agradecer cómo nos habéis tratado. Absolutos desconocidos dándonos de comer y beber de todo lo que tenían en casa. Con qué cariño atendían a nuestros mayores. Entendisteis nuestra desazón y no nos faltó la mano invisible de la solidaridad entre pueblos".

"Mientras, en el pueblo, el Montero, la Guardia Civil y los operativos forestales peleaban por evitar que las llamas alcanzaran nuestras casas, a veces poniendo en riesgo su propia seguridad. Por todo ello, queremos daros las gracias en mayúsculas", dicen, antes de asegurar algo a dos localides en concreto: "a los pueblos de Fuenteguinaldo y Robleda: desde este día 15 de agosto de 2025 no sois solo pueblos vecinos: sois pueblos hermanos".

Finalizan su comunicado queriendo trasladar toda su gratitud y un sentido aplauso.