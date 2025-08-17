"Una expresión de solidaridad total": el alcalde de Ledesma explica cómo fue recibir a los evacuados por los incendios

A veces, la única reacción posible es la de echar una mano. En los últimos días, la provincia de Salamanca ha sido escenario de múltiples incendios que han dejado a su paso tanto miles de hectáreas calcinadas, como personas teniendo que dejar sus hogares para asegurar su propia seguridad.

Estos días, Ledesma se ha convertido en el hogar de acogida de muchos de los vecinos que han tenido que ser evacuados a causa de los incendios. Su alcalde, Exuperancio Benito García, ha hablado con Salamanca24Horas.com sobre cómo ha vivido el municipio esta situación.

"Surgió de forma abrupta" asegura, antes de explicar que se encontraban "realizando un campeonato de futbito". Pero no dudaron en suspenderlo todo y acondicionar el lugar preparado para el certamen deportivo para que, ahora, cobijase a todos los evacuado. Bueno, no a todos: las personas procedentes de la residencia de mayores de El Payo, encontraron su hueco en la residencia de Ledesma.

En palabras del alcalde del municipio, "la población se ha volcado totalmente". "Tanto a nivel individual, de personas dejando habitaciones, trayendo comida, camas... como también de empresas de la localidad que han dado lo que han podido", relata a este medio. "Una expresión de solidaridad total".

"Por parte del Ayuntamiento, también hemos puesto todos los medios de los que disponemos", ha explicado, reafirmándose en la que situación merecía los mejores esfuerzos de todos.

Afortunadamente, todos los evacuados ya han regresado a sus hogares. "Gracias a Dios, todos han podido volver a su casa. Estamos todos muy felices por ello", asegura Exuperancio Benito.