¿Cómo está la situación de los incendios forestales de Cipérez y El Payo este domingo?

La semana del 11 al 17 de agosto será recordada como una de las más desoladoras en cuanto a los incendios que ha habido en la provincia de Salamanca. Si La Alberca, ya controlado en nivel 1, sufría un fuego sin precedentes que puso la piel de gallina por la zona Las Batuecas, El Payo y Cipérez no se han quedado atrás.

En el caso del segundo, y según Agapito Pascual, alcalde de la localidad, la situación se encontraba controlada a primera hora de la noche, desde que se bajara a nivel 1 de peligrosidad el mismo, lo que permitió que los vecinos pudieran volver a sus casas tras ser desalojados.

Por otro lado, el de Cipérez tiene una situación más difícil. Según ha explicado a SALAMANCA24HORAS el alcalde del municipio, Juan Francisco Alonso Ramos: “De momento está todo controlado y por la noche no ha habido nada excepto unas pajeras que sueltan mucho humo en unos casetos”.

Ante el balance que ha hecho el propio regidor, calcula que “mínimo 10.000 hectáreas se han tenido que quemar”, desde que comenzase el incendio en una finca del lugar el pasado miércoles, y que se reactivara a los dos días originado un desastre natural sin precedentes, quemando a su paso todo lo que encontraban las llamas, y “dejando una situación desoladora ya que hay gente que lo ha perdido todo”.

En El Tremedal, los hijos y los vecinos de las zonas, con cisternas están echando agua a los árboles para refrescar la zona. Además, vecinos de la localidad han indicado que el humo procedente de uno de los fuegos de Portugal, el de Freixo de Espada à Cinta está llegando a las zonas afectadas, lo que complica la calidad del aire.

Municipios y personas evacuadas

De momento, según informa el 1-1-2 de Castilla y León a las 11:40 horas, en Salamanca se encuentran evacuadas 500 personas de Villaseca de los Reyes, 30 de Cerezal del Puerto, otras 25 en el Groó y otras 20 en Gejo, sumando un total de cuatro poblaciones evacuadas, 575 personas y otras 130 que han tenido que ser albergadas en Fuenteguinaldo, Robleda y Ledesma.

Además, como activos pero sin riesgo aparente, ya que de momento no hay medios de extinción de incendios trabajando en ellos según INFOCAL, los de Serradilla del Arroyo y Gallegos de Argañán se encuentran en nivel 0, sin reactivarse.