Una batalla interminable, casas arrasadas e hipótesis de un incendio intencionado: miles de hectáreas se queman en El Payo y Cipérez

Momentos duros y complicados los que está viviendo la provincia de Salamanca. Si durante el viernes, 15 de agosto, decenas de medios trabajaban en seis incendios diferentes, este sábado no ha sido muy diferente, y a pesar de que las llamas y el fuego no han alcanzado las magnitudes del día anterior, la desolación y el miedo a que vuelva a prender la chispa ha mantenido a la población en vilo a la espera de cómo actuar.

La mañana no comenzaba nada bien, y es que una subestación eléctrica que servía a Cabeza de Hornos se había quemado durante la noche, dejando hasta 107 municipios de la región charra afectados y sin suministro potable de agua. Con el paso de las horas, algunos municipios como Lumbrales lograban recuperar el normal funcionamiento de los grifos de la localidad, al igual que lo han ido haciendo los demás pueblos.

Durante la misma madrugada, el propio fuego avanzaba rápido y con fuerza en la presa de La Almendra, que sirvió para cortar las llamas justo en esa zona y focalizar los esfuerzos en las demás. Los bomberos, además de los habitantes de la zona, tuvieron que sofocar las llamas en Villaseco, Gejo, Peñalvo y Tremedal. Un pequeño avance, como no, de lo que sería el día.

Mientras tanto, la Guardia Civil de Salamanca tenía que actuar en los diferentes lugares cortando el tráfico para evitar que los turismos no accedieran a las peores zonas, y no complicar, como es lógico, las labores y el trabajo del servicio de extinción de incendios. En ese momento, se cortaba la carretera SA-302, entre Ledesma y la SA-315, que a las pocas horas se volvía a reabrir.

Así han quedado las zonas quemadas durante el incendio de Cipérez | Belén Hurtado

Más tarde, y en declaraciones del alcalde de Cipérez a Salamanca24horas, intentaban realizar un cálculo sobre la superficie que se había visto afectada por las llamas, ascendiendo la cifra por encima de las dos mil quiniestas hectáreas, y dejando un paisaje desolador y triste en los campos amarillos, esos que arden con facilidad.

El día se tornaba muy complicado debido a que, en El Payo, seguían intentando aplacar las llamas con todos los medios posibles, pero la zona complicaba las labores y todo el equipo humano y material trabajaba de forma incansable, incluidos los militares de la UME que han tenido que desplazarse hasta la zona ante la virulencia del incendio.

Incendio de El Payo, declarado nivel 2 con desalojo de los vecinos | José Vicente - ICAL

Además, a las 13:18 horas, la Junta de Castilla y León daba una de las peores noticias, que el incendio de El Payo podría haber sido intencionado, por lo que se iba a estudiar minuciosamente para dar con el presunto autor de los hechos. En el caso de Cipérez, aún se estaba estudiando.

Más tarde, y como ha ocurrido en cada uno de los fuegos que se han originado en la provincia de Salamanca, los vecinos de los diferentes municipios salían al campo a batallar y a evitar que la tragedia fuera mayor, que ya lo es. Con valentía y siempre tendiendo la mano a la persona de al lado, lograban apagar los diferentes focos que se iban originando en la provincia.

De nuevo, otra aldea quedaba arrasada, en este caso Cerezal de Puertas, donde los bomberos de la demarcación de Vitigudino trabajan para evitar que el incendio se volviera a extender con mayor fuerza. Por otro lado, Sahelicejos, El Tremedal y Peñalvo volvían a vivir duros momentos hasta la llegada de la calma, controlando todas las situaciones y con un mismo temor, que el viento no volviera a soplar, por mínimo que fuera.

Así han quedado las zonas quemadas de Cipérez | Belén Hurtado

Sobre las 18:00 horas, y tras batallas interminables por los focos que se reavivaban en el incendio forestal de Cipérez, llegaba la primera noticia buena, se lograba controlar el fuego de La Sagrada que alcanzó el nivel 2 de peligrosidad. En ese momento, los otros dos fuegos de nivel 0, Serradilla del Arroyo y Gallegos de Argañán se lograron controlar, mientras que en el de La Alberca se realizaban labores de mantenimiento y de refresco del terreno.

Más tarde, sobre las 21:30 horas, por fin se lograba baja el nivel de peligrosidad del incendio de El Payo a IGR-1, lo que hizo que los habitantes de la localidad volvieran por fin a sus viviendas, incluidas las 22 personas de la residencia del lugar. Asímismo, aún queda por saber si las personas desalojadas de la zona de Cipérez y las inmediaciones podrán volver a casa, muchas de ellas destruídas por las llamas, donde la situación ha obligado a evacuar cuatro municipios: Villaseco de los Reyes, Gejo de los Reyes, Cerezal de Puertas y El Groo, lo que supone casi 2.000 personas desplazadas. De ellas, unas 200 han sido realojadas en los pabellones habilitados por la Junta en Fuenteguinaldo y Robleda.

Un segundo día muy complicado donde las campanas volvían a resonar con fuerza en algunos pueblos, avisando del gran temor y del reflejo naranja del fuego en los habitantes que podían llegar a ver como se perdía lo trabajado durante años. Familias desalojadas, 2.000 personas en toda la provincia, que buscaban refugio en otros lugares ante la peligrosidad de las llamas. Un pueblo salvando al pueblo, y demostrándose en el día a día por qué la solidaridad mantiene con vida a la gente. Una jornada complicada para bomberos, vecinos y amantes de la naturaleza, viendo como miles y miles de hectáreas desaparecían bajo el manto negro de la ceniza.