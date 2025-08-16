Situación actual de El Payo y Cipérez: se teme por las reproducciones que podrían originar el calor y el viento

En el día de ayer se declararon 2 incendios de gravedad 2 que obligaron a evacuar a 2000 personas de 5 municipios de la provincia: El Payo, Villaseco de los Reyes, Gejo de los Reyes, Cerezal de puertas y El Groo; se encuentran alojadas en los pabellones de Fuenteguinaldo y Robleda, habilitado por la Junta en las tareas de extinción. Ha habido cuatro heridos, que ya han sido dados de alta.

Actualmente se continúa trabajando para tratar de atajar las llamas a pesar de las condiciones meteorológicas desfavorables por la ola de calor, la falta de humedad y el viento.

Incendio de El Payo

El inicio del incendio de El Payo tuvo lugar este viernes a las 13:18 horas. Se produjeron varios focos en distintos puntos de carretera, por lo que la principal hipótesis es que se trata de un incendio con origen intencionado.

La zona en la que se desarrolla es muy peligrosa con pinar adulto de gran dimensión y zonas con robledal y prados. El fuego avanzó con grave riesgo para el pueblo de El Payo, aunque finalmente se consiguió detener sin afección significativa en estructuras o población.

La situación actualizada de esta mañana es que, a pesar de que el incendio no ha tenido llamas activas por la noche, están comenzando a haber reproducciones y se teme que con el avance del día, la subida de temperaturas y las rachas de viento previstas, pueda haber problemas dado que el perímetro no está suficientemente afianzado.

Actualmente se sigue trabajando para su completa extinción.

Incendio de Cipérez

El origen del incendio es desconocido por el momento. La zona afectada es una mezcla de robledal, matorral y prados y con núcleos de población pequeños y dispersos. Se han visto afectadas casas (fundamentalmente deshabitadas) y alguna nave.

La longitud del incendio es de gran tamaño, más de 20-25 kilómetros. Por lo tanto, se trata de un perímetro importante que está dando problemas con las reproducciones y que seguirá siendo así dadas las previsiones de temperaturas y viento.