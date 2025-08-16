La familia que consiguió salvar su nave de heno del incendio de Cipérez: “Pasas miedo, pero tienes que tirar con todo hacia delante”
Paula y sus padres han expresado la fuerza de luchar contra un incendio imparable que ha calcinado cientos de hectáreas en la comarca de Vitigudino
La comarca de Vitigudino está viviendo sus peores días en años. Como han relatado vecinos de los municipios a SALAMANCA24HORAS, muchos no recordaban un fuego similar por la zona, arrasando todo lo que se ponía a su paso, y dejando una huella imborrable en los campos charros.
Recordando esa canción de La M.O.D.A., ‘Campos Amarillos’, y siguiendo una de sus frases, “que los campos castellanos, arden fácil en verano”, cientos de personas han visto como perdían sus viviendas, sus casas, sus trabajos y solo gritaban pidiendo auxilio a quién fuera y de donde viniera, toda ayuda era agradecida.
Entre todas esas personas, Paula y sus padres han sido una de las familias afectadas por el incendio, y es que al igual que otras tantas, han perdido todo, sin rastro de ello, sabiendo que la reconstrucción y las pérdidas económicas llevarán tiempo y dinero, sobre todo esto, mucho dinero.
Como han relatado, la situación era crítica durante el viernes, 15 de agosto, cuando a las 16:00 horas recibían el aviso de que todo se estaba quemando: “Vinimos lo más rápido que pudimos para ayudar en el incendio. Por suerte pudimos librar una nave de heno y lo hemos conseguido”.
Por otro lado, la misma persona relata a SALAMANCA24HORAS que “estamos desmochando los árboles y echando agua a los troncos para evitar que prendan. Lo que sí sabemos es que mucha gente ha perdido naves y tienen animales desaparecidos”. Por otro lado, también han expuesto la adrenalina del momento, donde “pasas miedo, sí, pero tiras hacia delante como puedes”.
También te puede interesar