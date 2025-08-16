La familia que consiguió salvar su nave de heno del incendio de Cipérez: “Pasas miedo, pero tienes que tirar con todo hacia delante”

La comarca de Vitigudino está viviendo sus peores días en años. Como han relatado vecinos de los municipios a SALAMANCA24HORAS, muchos no recordaban un fuego similar por la zona, arrasando todo lo que se ponía a su paso, y dejando una huella imborrable en los campos charros.

Recordando esa canción de La M.O.D.A., ‘Campos Amarillos’, y siguiendo una de sus frases, “que los campos castellanos, arden fácil en verano”, cientos de personas han visto como perdían sus viviendas, sus casas, sus trabajos y solo gritaban pidiendo auxilio a quién fuera y de donde viniera, toda ayuda era agradecida.

Entre todas esas personas, Paula y sus padres han sido una de las familias afectadas por el incendio, y es que al igual que otras tantas, han perdido todo, sin rastro de ello, sabiendo que la reconstrucción y las pérdidas económicas llevarán tiempo y dinero, sobre todo esto, mucho dinero.

Como han relatado, la situación era crítica durante el viernes, 15 de agosto, cuando a las 16:00 horas recibían el aviso de que todo se estaba quemando: “Vinimos lo más rápido que pudimos para ayudar en el incendio. Por suerte pudimos librar una nave de heno y lo hemos conseguido”.

Por otro lado, la misma persona relata a SALAMANCA24HORAS que “estamos desmochando los árboles y echando agua a los troncos para evitar que prendan. Lo que sí sabemos es que mucha gente ha perdido naves y tienen animales desaparecidos”. Por otro lado, también han expuesto la adrenalina del momento, donde “pasas miedo, sí, pero tiras hacia delante como puedes”.