Una familia de Pizarrales entrega al chihuahua desaparecido en El Carmen y rechaza la recompensa de 1.000 euros

El chihuahua toy que desapareció en la calle Sierra de Béjar el pasado 13 de diciembre vuelve a estar con su dueña, Carmen. La mascota, de nombre Lulú, ha estado días conviviendo con una familia de Pizarrales que lo acogió hasta este martes, cuando ha sido conocedora de su procedencia y lo ha entregado renunciando a la recompensa de 1.000 euros.

El animal se encuentra en buen estado de salud, aunque más delgado. "No habrá comido ni nada de la pena", reconoce Carmen a Salamanca24horas. También dice sentirse muy feliz y agradecida a todas las personas que le han ayudado.

Carmen aún no ha tenido tiempo de notificar la aparición de Lulú a la Policía Nacional, a la que pide que continúe investigando a las personas que la han intentado extorsionar desde el 13 de diciembre pese a no haber estado nunca en posesión del animal.

La extorsión comenzó tras el anuncio que Carmen publicó en redes sociales. Ofrecía una recompensa económica por dar con el paradero de su mascota y un varón contactó con ella a las pocas horas. Si quería recuperarlo debía realizarle una transferencia bancaria por valor de quinientos euros. El dinero fue enviado, pero el hombre pidió otros quinientos euros, a lo que la mujer se negó. Fue entonces cuando le solicitó una viodeollamada a través de WhatsApp. Tenía que aparecer sola y desnuda si deseaba recuperar a su mascota.

El pasado martes, 16 de diciembre, Carmen se personó en las dependencias de la Policía Nacional para interponer la denuncia pertinente. Diez días después, la historia ha tenido un final feliz y Lulú vuelve a estar con su familia.