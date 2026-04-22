"Al final os voy matar": detienen a un hombre en Salamanca por quebrantar por segunda vez una orden de alejamiento y agredir a su expareja

De lo que en un primer momento fuentes oficiales informaron como una pelea en la calle José Manuel de Villena el pasado 20 de abril, finalmente se ha confirmado como un caso de violencia de género que movilizó a un amplio dispositivo policial en la zona.

Según ha podido saber Salamanca24horas, los hechos habrían sido protagonizados por un hombre de 50 años que presuntamente habría incumplido por segunda vez una orden de alejamiento en vigor, en un contexto de antecedentes por denuncias que se remontan a más de una década.

El individuo se habría presentado en el domicilio de su expareja, donde permaneció sentado en la puerta esperando tanto a ella como a su hija, una menor de 15 años. Al percatarse de su presencia, ambas salieron corriendo en dirección a casa de un familiar, pero el varón se levantó y les interceptó antes de que pudieran refugiarse.

A la altura del portal, el agresor habría comenzado a golpear la puerta a patadas, llegando a propinar también una patada a la víctima. Según las mismas fuentes, durante el forcejeo le habría dado un codazo en la cara y una patada en el brazo, en un episodio de gran violencia. La mujer logró finalmente resguardarse en el interior del edificio.

Posteriormente, el agresor permaneció en el portal, momento en el que la víctima contactó con su actual pareja, que acudió al lugar en motocicleta. A su llegada, el hombre arremetió contra el vehículo, propinándole patadas y causando diversos daños.

Durante el incidente, el individuo habría insultado a la víctima y proferido amenazas de muerte, llegando a decir: “al final os voy a matar”.

Hasta la llegada de la Policía, la mujer se vio obligada a esconderse en un establecimiento cercano por miedo. Finalmente, los agentes procedieron a la detención del agresor.