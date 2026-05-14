Intoxicados un policía y un vecino en el incendio de una vivienda en Salamanca

Dos personas han resultado intoxicadas tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en la calle Diego de Almagro. El incidente ha ocurrido sobre la 01:00 horas de la madrugada de este jueves, 14 de mayo, momento en el que se han desplazado hasta la calle del barrio de Garrido varios vehículos de los bomberos de Salamanca, además de dos ambulancias del SACYL.

En un primer momento, fue la Policía Nacional la que acudió hasta el lugar ante la llamada del Servicio de Emergencias del 1-1-2, poco después, en las labores de ayuda uno de los agentes de 40 años resultó intoxicado por humo. Más tarde, fueron relevados por la Policía Local, que controló el tráfico del lugar.

Otro de los vecinos, de 75 años, que por suerte pudo escapar por su propio pie, tuvo que recibir atención médica en el lugar debido también a la inhalación de humo producida por las propias llamas.

Según han explicado las fuentes municipales, el incendio se habría reactivado en la mañana de este mismo jueves, teniendo que presentarse los bomberos del parque de la capital del Tormes para extinguir las llamas, además de medir y controlar los niveles de diferentes partículas del lugar, además de monitorear la atmósfera para que así sea un lugar totalmente seguro.

Hace tan solo unos meses, a finales de enero, en la misma capital salmantina una mujer resultó intoxicada por monóxido de carbono en la calle Volta, teniendo que movilizarse bomberos, SACYL y autoridades municipales. En el caso de los primeros para hacer que la zona fuera segura, los segundos para atender a la fémina que se encontraba inconsciente y los últimos para controlar el tráfico del lugar y evitar mayores incidentes.