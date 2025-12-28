La Guardia Civil busca a un vehículo que se dio a la fuga tras el accidente en El Cabaco este sábado

Estado de la moto tras el accidente múltiple en El Cabaco

Un motorista de 66 años resultó herido este sábado tras verse involucrado en un accidente con otros dos vehículos a las 12:55 horas en El Cabaco, en el kilómetro 7 de la carretera SA-201.

Según ha podido saber este medio uno de los coches implicados en el siniestro, un Mercedes azul claro, se dio a la fuga y todavía no ha sido localizado.

La matrícula del vehículo es desconocida y la Guardia Civil se encuentra investigando las circunstancias del accidente para identificar al posible responsable.

Cabe recordar que el motorista fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital de Salamanca, tras ser atendido en el lugar.