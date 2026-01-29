La Guardia Civil estrecha el cerco en el crimen de Álvaro en Ciudad Rodrigo y analizará el lugar donde se habría arrojado el arma homicida

Policía científica investiga el lugar donde ha aparecido el cuerpo de un joven de 20 años en Ciudad Rodrigo | José Vicente (Agencia ICAL)

Un año y cinco días después de la muerte de Álvaro, cuyo cuerpo apareció bajo una paca de paja con signos de violencia en la finca de Cantarranas (Ciudad Rodrigo), la investigación ha dado un nuevo paso importante para esclarecer este crimen y estrechar el cerco sobre su autor.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, la Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra analizando nuevos indicios técnicos que han permitido obtener una información crucial relacionada con los momentos previos e inmediatamente posteriores al homicidio, cercando las pesquisas en torno al principal sospechoso.

Esa nueva etapa en el proceso de investigación ha permitido a los investigadores dar con el lugar donde con toda probabilidad habría sido arrojada el arma homicida con la que el sospechoso acabó con la vida del joven.

Dar con este objeto supone un paso vital para el devenir del caso, puesto que con toda seguridad esclarecería y otorgaría las pruebas suficientes para relacionar al autor del crimen perpetrado el 24 de enero en una finca de la carretera de Sanjuanejo.

Aunque al estar la investigación bajo secreto de sumario las fuentes oficiales no han precisado cuándo se llevará a cabo este paso de la investigación, este medio ha podido saber que se llevarán a cabo en los próximos días, presumiblemente a partir de este mismo viernes, una vez que la ausencia de nieve facilite el trabajo sobre el terreno.

Hasta el lugar se desplazarán agentes de diferentes especialidades del Cuerpo de la Guardia Civil, que contarán con todo el equipo necesario para la recuperación del arma, puesto que, según fuentes cercanas a la investigación, hay un punto específico donde hay suficientes indicios como para hallar el objeto que sirvió para acabar con la vida de Álvaro.