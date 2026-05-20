La Guardia Civil de Salamanca desarticula una organización criminal tras el violento atraco a mano armada en una joyería de Santa Marta

La Guardia Civil de Salamanca ha desmantelado este miércoles una organización criminal presuntamente implicada en múltiples delitos contra el patrimonio y la salud pública, tras una investigación iniciada a raíz del violento robo cometido en una joyería en Santa Marta. La operación, denominada 'Vulneres', comenzó el pasado mes de abril a raíz de que uno de los ahora detenidos asaltara un local utilizando una máscara y un arma de fuego, llegando a causar lesiones al propietario del establecimiento. A partir de este hecho, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca iniciaron una investigación que permitió identificar al principal sospechoso, un hombre con numerosos antecedentes a sus espaldas.

Operación Vulneres Guardia Civil | S24H

El seguimiento de sus movimientos condujo a los investigadores hasta una organización criminal compuesta por otras tres personas, dedicada presuntamente a cometer delitos violentos y al tráfico de drogas. Según la investigación, el grupo operaba desde varias localidades del alfoz salmantino y utilizaba un vehículo con placas de matrícula falsificadas, supuestamente sustraídas en la provincia de Guadalajara, para desplazarse y cometer sus acciones delictivas.

Las pesquisas también revelaron que la red tenía ramificaciones en distintos puntos del territorio nacional. El presunto cabecilla contaba, además, con órdenes de búsqueda, personación y detención emitidas por un juzgado de Pontevedra.

Operación Vulneres Guardia Civil

En el marco de la operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo registros en una vivienda de Villares de la Reina y en una nave ubicada en Aldeaseca de la Armuña, donde fueron halladas numerosas pruebas que vincularían directamente a los detenidos con los delitos investigados. Entre los objetos intervenidos figuran cinco pistolas municionadas, una carabina, dos revólveres simulados, una pistola táser, cuatro chalecos con la inscripción de la Guardia Civil que podrían haber sido empleados para vuelcos, placas de matrícula falsificadas, un arma blanca tipo machete, defensas extensibles, dispositivos de comunicación, grilletes, herramientas susceptibles de ser utilizadas en robos, así como 400 plantas de marihuana y cocaína.

Los cuatro arrestados, hombres de origen español, croata y albanés, están acusados de robo con violencia con arma de fuego, lesiones graves, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, usurpación de funciones y pertenencia a organización criminal. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.