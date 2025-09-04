Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en la A-62, en Castellanos de Moriscos, y quedar su vehículo en mitad de la vía

Una mujer de 31 años tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios tras una colisión entre dos turismos en la autovía que une Salamanca con Valladolid, en la A-62. Según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2, el incidente se produjo en el kilómetro 232, en la salida hacia Castellanos de Moriscos.

Según testigos de lo ocurrido, uno de los coches quedó en mitad de la vía tras la colisión, mientras que otro pudo parar por seguridad en el arcén. Además, antes de la asistencia sanitaria, varios conductores ayudaron en labores de control de tráfico hasta la llegada de la Guardia Civil.

Asimismo, una ambulancia se trasladó hasta el lugar para atender a la fémina que decía tener fuertes dolores en la espalda, desconociéndose por el momento si ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Se trata de uno de los accidente de los dos ocurridos en menos de 12 horas en la provincia de Salamanca, tras sufrir otro fuerte dolor de espalda una personas tras una colisión entre dos turismos este jueves, 4 agosto.