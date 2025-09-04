Herida una persona tras un accidente entre dos turismos en la calle Almenara

Una persona ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos en la calle Almenara, en la esquina con la calle Regato del Anís. Según han informado los Servicios de Emergencias del 1-1-2, se ha solicitado asistencia sanitaria para una persona que presentaba fuertes dolores de espalda.

Una ambulancia se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para atender in situ al herido, desconociéndose por el momento si ha tenido que ser trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Asimismo, efectivos de la Policía Local de Salamanca se han movilizado hasta el lugar para realizar los controles oportunos, además de controlar el tráfico de la zona para evitar incidentes mayores.

Se trata del segundo accidente en menos de 12 horas en Salamanca, tras el ocurrido a las 22:15 horas en la autovía A-62 y donde resultó herida otra personas en la espalda.