Herida una mujer tras colisionar contra un jabalí en Encinas de Abajo

Herida una mujer tras chocar con un jabalí en Encinas de Abajo

Una mujer ha resultado herida en el cuello tras una colisión contra un jabalí en Encinas de Abajo, más en concreto en el kilómetro 1 de la DSA-109, según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 a las 19:27 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del Sacyl para atender a la fémina de unos 50 años que presentaba, según informaba, un dolor en el cuello tras el choque contra el animal.

Además, la Guardia Civil de Tráfico se ha desplazado hasta el lugar para tomar diligencias en el asunto, ante un incidente que se ha saldado finalmente sin heridos de gravedad a pesar de las imágenes.

Ambulancia en Encinas de Abajo tras colisionar un jabalí contra un vehículo

Hace unas semanas, un joven resultaba herido tras colisionar contra un jabalí en Villoria, además de otro que semanas antes también chocaba contra otro animal de similares características en la A-66.