Herido tras caerse de su moto en la carretera de Nuevo Naharros

Un hombre de unos 70 años se ha caido de su moto en la carretera de Nuevo Naharros en Valdecarretas, en el término municipal de Calvarrasa de Abajo.

El aviso del accidente ha sido a las 15:20 horas y se ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl quien ha enviado recursos para atender al herido.

Por el momento se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Hospital.

Cabe recordar que es el segundo accidente de tráfico que se da en Salamanca durante este miércoles. El primero de ellos, ha sido una hora antes entre dos turismos en Huerta Otea donde ha resultado herido un varón de unos 60 años.