Un hombre herido en el accidente entre dos turismos en Huerta Otea

Un varón ha resultado herido a última hora de la mañana de este miércoles por un accidente de tráfico registrado en Salamanca capital.

Tal y como informa un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 13:50 horas han recibido una llamada que alertaba de una colisión entre dos turismos en la glorieta Francisco López de Villalobos.

Esa misma llamada ha informado que fruto de la colisión entre los dos automóviles ha resultado herido un varón de unos 60 años, quien se quejaba de un dolor en el pecho.

Por este motivo, hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una ambulancia de asistencia sanitaria para atender a la víctima.

En el lugar también se ha personado una patrulla de Policía Local de Salamanca para investigar las causas del accidente, así como la culpabilidad y la reorganización del tráfico.