Herido un ciclista tras una colisión contra un turismo en Carrascal de Barregas

Un ciclista ha resultado herido tras colisionar contra un turismo en Carrascal de Barregas, en la N-620 del kilómetro 249, justo en la rotonda de salida de la autovía A-62. Según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2, el varón de unos 40 años se encontraba herido pero consciente.

El siniestro ha ocurrido a las 12:53 horas, momento en el que el centro coordinador ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, además de un equipo de asistencia sanitaria que se han movilizado hasta el lugar con una ambulancia que ha atendido in situ al hombre.

De momento, se desconoce si el varón ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de Salamanca a causa de las heridas.

Asimismo, no es el único suceso que ha ocurrido en Carrascal de Barregas, cuando en la mañana de este sábado, 16 de mayo, la fuerte presencia de humo en una bodega ha movilizado a los bomberos del parque de Villares de la Reina.