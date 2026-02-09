Herido un conductor al salirse de la vía y quedar subido al guardarraíl en Cantagallo

Un hombre de 46 años ha resultado herido al salirse de la vía y quedar subido al guardarraíl cuando circulaba este domingo por el kilómetro 417 de la A-66, sentido Salamanca, a la altura del término municipal de Cantagallo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 23:29 horas y se comunicó con la Policía Local de Béjar y a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes comprobaron que el conductor presentaba un golpe en la cabeza y que requería asistencia sanitaria, por lo que también se movilizó al personal del Sacyl. Se desonoce si ha sido necesario su traslado al hospital.

Horas más tarde, a las 9:49, Salamanca ha registrado otro accidente. Se trata de una colisión entre dos vehículos en Carbajosa de la Sagrada que se ha saldado con dos heridas: una mujer de 28 años y otra de 56. Ambas han sido atendidas in situ.