Herido un joven de 20 años al salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaba en Arapiles

Un varón de 20 años ha resultado herido en la tarde de este miércoles al volcar el vehículo en el que viajaba en la DSA-106, en el kilómetro 1, en Arapiles.

Según notifica el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el joven tenía un golpe en la cabeza a la llegada de los servicios sanitarios. El aviso se recibió a las 16:48 horas, donde se informaba de una salida de vía y un vehículo volcado. Acudió también la Guardia Civil de Tráfico. Horas más tarde el 1-1-2 informó de que también había resultado herida una mujer de 49 años que fue trasladada en ambulancia al Hospital de Salamanca.

Este se trata del tercer accidente que ha tenido lugar en la jornada de este miércoles, donde ya por la mañana han resultado heridas dos personas en Salamanca capital tras una colisión entre una furgoneta y una moto y un atropello por parte de un camión.