Herido un motorista de 80 años tras colisionar con un turismo en Miranda del Castañar

Un varón ha resultado herido tras una colisión por alcance de una moto y un turismo en la DSA-255, un accidente que se ha saldado con el conductor del primero de los vehículos herido en uno de los brazos.

El incidente se ha producido sobre las 14:08 horas en Miranda del Castañar, movilizándose hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que ha regulado el tráfico de la zona para evitar mayores incidentes.

Por otro lado, también se ha desplazado hasta el lugar una ambulancia del SACYL para atender in situ al motorista herido, desconociéndose aún si ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca.

A pesar de haber sido un fin de semana tranquilo en cuanto a accidentes, es el segundo que se produce relacionado con vehículos de dos ruedas, siendo ambos de carácter leve.