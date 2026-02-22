Herido un motorista tras sufrir una caída en la plaza de España en la noche de este sábado

Durante la noche de este sábado 21 de febrero, un motorista ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.

Ha sido sobre las 22:35 horas cuando un hombre de 27 años ha sufrido una caída con su moto en la plaza de España, cruce con el paseo de la Estación. Hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Policía Local de Salamanca, como Emergencias Sanitarias, con una ambulancia de soporte vital básico.

El motorista se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios, que han considerado pertinente proceder co su traslado al hospital en dicha ambulancia.