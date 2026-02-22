Pillado 'in fraganti' realizando una pintada en la iglesia de La Purísima esta madrugada

Policía Local de Salamanca en un control por la noche. Foto de archivo.

La madrugada del sábado 21 al domingo 22 de febrero ha mantenido a la Policía Local de Salamanca entretenida.

Destaca en su parte de suceso que, alrededor de la una de la madrugada, que han pillado a una persona 'in fraganti' mientras estaba realizando una pintada en la iglesia de La Purísima. Ha sido identificada, por lo que recibirá la sanción pertinente.

Asimismo, los agentes también han detectado hasta cuatro alcoholemias positivas en el control rutinario situado en el paseo de San Vicente. Desafortunadamente, este tipo de delitos se repiten cada fin de semana, sin importar la peligrosidad de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas.