Herido un varón tras un accidente entre dos vehículos y trasladado al hospital de Salamanca

Lugar en el que ha ocurrido el accidente y que se ha llevado una señal por delante y una farola

Un accidente entre un turismo y una furgoneta se ha saldado con al menos un herido, según han informado los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León durante la tarde de este sábado, 10 de enero, en la avenida de los Agustinos Recoletos.

Un incidente en el que el varón, de 51 años, aunque en un principio se informó de 31 años, se hallaba consciente y fuera del vehículo, y para el que se ha pedido asistencia sanitaria para realizar una revisión exhaustiva tras el choque entre ambos vehículos.

Del mismo modo, cabe destacar que tanto la Policía Local como la Policía Nacional han sido avisadas para dar parte sobre lo ocurrido, además de la ambulancia del SACYL que se ha movilizado hasta el lugar. Más tarde, el varón ha sido trasladado en Soporte Vital Básico hasta el Complejo Asistencial de Salamanca.

Farola en la que se ha estrellado un vehículo

Según ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, uno de los turismos se ha llevado por delante una de las señales del Camino de Santiago, además de estrellarse contra una de las farolas que también ha quedado dañada.

Hace unos meses, y en la misma avenida de los Agustinos Recoletos, otro vehículo se accidentó en la zona saldándose, también, con un varón de unos treinta años herido y trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.