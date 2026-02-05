Dos heridos al colisionar un coche y un camión en La Fuente de San Esteban

Una colisión entre un camión y un turismo deja dos heridos en la A-62 a su paso por La Fuente de San Esteban

A las 9:47 horas de la mañana de este jueves, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de la colisión de un turismo y un camión en La Fuente de San Esteban.

Con motivo de estos hechos, que han tenido lugar en la A-62 en el punto kilómetrico 290, dos hombres han resultado heridos.

Pese a los más que notorios daños sufridos por el coche implicado las víctimas, conductores de ambos vehículos y de 46 y 60 años respectivamente, únicamente se quejaban de dolor en la espalda.

Hasta el lugar del siniestro se han traslado agentes de la Guardia Civil para regular el tráfico de la zona y esclarecer las causas del suceso, así como una ambulancia para atender in situ a los varones.