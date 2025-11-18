Otro hombre detenido por robar en el interior de un coche aparcado en la avenida Raimundo de Borgoña

El autor fue sorprendido cuando acababa de salir del interior del vehículo, iniciando una huida sin hacer caso a las indicaciones de los policías

Coche Policía Nacional
La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a otro hombre por robar en el interior de un vehículo que se encontraba aparcado en la avenida Raimundo de Borgoña. Esta detención se suma a la que tuvo lugar este pasado domingo 16 de noviembre, donde otro varón rompió los cristales de las ventanillas de dos coches en las inmediaciones del pabellón de Würzburg.

En esta ocasión, la colaboración ciudadana ha vuelto a ser primordial, ya que gracias a facilitar las características físicas y la vestimenta que llevaba el autor de los hechos se pudo proceder a su detención.

Cuando el hombre fue detenido seguía junto al vehículo al que le había roto la ventana, abandonando de inmediato el lugar al ver a los policías y emprendiendo una carrera por varias calles hasta que pudo ser detenido.

